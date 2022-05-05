«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 3:1. К перерыву шотландцы вели 2:0. Голы забили Джеймс Таверньер на 19-й минуте и Глен Камара на 24-й. На 71-й подопечные Доменико Тедеско отыграли один мяч — отличился Кристофер Нкунку. На 81-й минуте Джон Лундстрам сделал счёт 3:1, что позволило «Рейнджерс» выйти в финал — первая игра завершилась 1:0 в пользу «Лейпцига».

В другом полуфинале «Айнтрахт» из Франкфурта одолел «Вест Хэм» 1:0 благодаря голу Рафаэля Борре на 26-й минуте. В первой игре немцы также победили 2:1.

Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на «Рамон Санчес Писхуане».