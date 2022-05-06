«Рейнджерс» обыграл «Питтсбург» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли со счётом 5:2. В первом периоде команды обменялись голами: на шайбу «рейнджера» Эндрю Коппа (7-я минута) «пингвины» ответили броском Джейка Гентцеля (9-я).

Во втором периоде Райан Стром (23-я) и Крис Крайдер (33-я) сделали счёт 3:1 в пользу ньюйоркцев, после чего Сидни Кросби отыграл одну шайбу (39-я).

В третьем периоде «Рейнджерс» забили ещё дважды: отличились Артемий Панарин (49-я) и Фрэнк Ватрано (50-я).

Панарин помимо гола записал на свой счёт две результативных передачи и был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой назван ещё один россиянин — вратарь Игорь Шестёркин, отразивший 39 бросков из 41. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

Счёт в серии стал равный — 1-1, первый матч «Пингвинз» выиграли 4:3. Третья игра состоится 8 мая.