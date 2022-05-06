«Флорида» обыграла «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 5:1. В первом периоде «Пантерз» забросили две шайбы: отличились Аарон Экблад (17-я) и Александр Барков (18-я).

Во втором периоде Никлас Бэкстрём с передачи Александра Овечкина отыграл одну шайбу (23-я), после чего «Флорида забила трижды: отличились Мэйсон Маршмент (24-я), Антон Лунделл (36-я) и Картер Ферхаге (38-я).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 и был признан третьей звездой матча.

В составе «Вашингтона» в третьем периоде вышел голкипер Илья Самсонов, отразивший все 17 бросков по своим воротам. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

Счёт в серии стал равным — 1-1. Первый матч «Кэпиталз» выиграли 4:2. Третья игра пройдёт 7 мая.