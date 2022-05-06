«Колорадо» обыграло «Нэшвилл» в овертайме второго матча плей-офф Кубка Стэнли — 2:1. Единственную шайбу у «Предаторз» на 16-й минуте забросил россиянин Яков Тренин. У «Эвеланш» отличились Нэйтан Маккиннон (6-я) и Кэйл Макар (68-я). Валерий Ничушкин очков не набрал.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо», первый матч команда выиграла 7-2. Третья игра пройдёт 7 мая.

В другом матче «Даллас» всухую обыграл «Калгари» — 2:0. Шайбы забросили Джо Павелски (8-я минута) и Майкл Раффл (59-я). В составе победителей на лёд вышли Владислав Наместников, Денис Гурьянов и Александр Радулов. За «Флэймз» сыграл Никита Задоров.

Счёт в серии равный — 1-1, первый матч «Колорадо» выиграл 1:0. Третья игра пройдёт 8 мая.