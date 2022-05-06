Новым главным тренером сборной Казахстана по футболу назначен россиянин Магомед Адиев. Исполком Казахстанской федерации футбола утвердил кандидатуру 44-летнего специалиста.
Адиев сменил в этой должности Талгата Байсуфинова, который возглавлял команду с 2020 года.
На данный момент Адиев возглавляет карагандинский «Шахтёр». Ранее он работал в российских клубах: «Анжи», «Легион Динамо», «Волга» и «Чайка».
Это не первый российский тренер во главе сборной Казахстана. В 2003-2004 году командой руководил Леонид Пахомов, в 2014-2015 — Юрий Красножан, а в 2017-2018 — Александр Бородюк.