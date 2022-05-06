Сборная Казахстана по футболу. Официальный сайт сборной Казахстана по футболу

Сборная Казахстана по футболу. Официальный сайт сборной Казахстана по футболу

Новым главным тренером сборной Казахстана по футболу назначен россиянин Магомед Адиев. Исполком Казахстанской федерации футбола утвердил кандидатуру 44-летнего специалиста.

Адиев сменил в этой должности Талгата Байсуфинова, который возглавлял команду с 2020 года.

На данный момент Адиев возглавляет карагандинский «Шахтёр». Ранее он работал в российских клубах: «Анжи», «Легион Динамо», «Волга» и «Чайка».

Это не первый российский тренер во главе сборной Казахстана. В 2003-2004 году командой руководил Леонид Пахомов, в 2014-2015 — Юрий Красножан, а в 2017-2018 — Александр Бородюк.