Российская фигуристка Елизавета Туктамышева смогла выполнить четверной тулуп на сборах в Армении. Об этом сообщает портал news.am. Отмечается, что четверной прыжок дался 25-летней фигуристке после нескольких попыток и в результате был встречен овациями.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин остался доволен её прыжком и после завершения тренировки обнял ученицу и поцеловал ей руку.

Туктамышевой 25 лет. На её счету победа на чемпионате России-2013, золотые медали чемпионата мира, Европы и финала Гран-при в сезоне-2014/15, а также ряд других достижений, включая серебро ЧМ-2021.