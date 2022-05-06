Российский шахматист Сергей Карякин объяснил, почему в последние месяцы стал более остро высказываться на политические темы. В феврале он публично поддержал действия российских властей в отношении Украины, после чего был на полгода отстранён от соревнований ФИДЕ.

«У меня есть свое понимание правды, — цитирует «Матч ТВ» Карякина. — Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями — и в шахматном, и в политическом планах, — то считаю, что надо заступаться. Сейчас мы должны объединиться и делать что-то общее на благо нашей страны».

Карякину 32 года. Он родился и вырос в Украине, в 2009 году поменял гражданство на российское и сейчас проживает в Москве.