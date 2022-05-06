ФИФА и Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант изменения продолжительности игрового времени в футболе. Экс-арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в интервью Daily Mail рассказал, что сейчас данный вопрос изучает глава судейского комитета УЕФА и ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Время футбольного матча могут сократить с 90 до 60 минут, однако время будет чистым, то есть секундомер будет останавливаться на время остановки игры.

По словам Клаттенбурга, всем надоели претензии о количестве добавленного времени в футболе. В качестве примера он привёл полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1). Он отметил, что мадридцы в дополнительное время растягивали каждую секунду, а арбитр добавил только три минуты и дал финальный свисток даже до их истечения.

Чистое время используется, в частности, в хоккее и баскетболе. В футболе же 90 минут идут без остановки.