Кажется, ФИФА готовит революцию в футболе, какой раньше ещё никогда не было. По крайней мере, на это намекает арбитр Марк Клаттенбург. Судья сообщил, что в футбольных правилах может произойти радикальное изменение: матч станет длиться не 90 минут, а 60, при этом «чистого времени», то есть секундомер будет останавливаться во время остановок игры. Иными словами, схема будет напоминать хоккейную, где команды так же играют 60 минут с остановками.

Такое предложение болельщики не оценили и на различных спортивных сайтах начали высмеивать его в комментариях.

Andreychuk: «Разбить на периоды и залить поле». Spartakkkk: «И мячик сплющить». Zlatfunk2007: И вратарю дать блокер вместо перчаток». Rvkinh: «Можно ещё футболистам дать такие палки с искривлениями на конце, чтобы удобнее было сплющенный мячик толкать».

Dynich: «Четыре четверти по 12 минут… и вместо ворот кольца повесить. Ага».

Tewingi: «Лютейший бред! Следующее предложение будет — играть 2 мячами одновременно?» Mirnyi: «У каждого свой мяч, чтобы не было никакой дискриминации!»

99cska: «Продолжайте убивать футбол. Сначала ВАР, теперь продолжительность матча меняют, чем дальше, тем хуже».

Dimur: «Не останавливаться на этом, еще и клюшки раздать, чтобы как в хоккее».

Ninjah: «Прошу заметить, что во всех играх с чистым временем неограниченное количество замен».

Showaddywaddy: «И ворота сделайте от углового флажка до углового и поставьте туда 4 вратаря… И вратарскую площадь расширить до центра поля. Сфолил — пенальти… А что, менять правила так менять».

Сергей Каменев: «Сравнение с баскетболом некорректно. Может, еще ввести правило 30 секунд, чтобы в это время обязательно был нанесен удар по воротам?»

Стоит отметить, что данная идея находится на уровне предложения, и пока что никто правила менять не собирается. При этом не все разделили скепсис по поводу изменений. Многие отметили, что в футболе и так чистое время за матч получается порядка часа, а футболисты слишком много времени тратят на симуляции, споры с арбитрами и другие нефутбольные «активности».