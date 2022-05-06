Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев скептически оценил перспективы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы за границей. В СМИ появилась информация, что 33-летний форвард летом может уйти в «Црвену Звезду».

«Дзюба для «Зенита» сделал крайне много. Но это профессиональный спорт. Тем более, если Артем сам посчитает это нужным. В свое время Аршавин из «Зенита» уехал за границу, но не прижился», — цитирует «РБ-Спорт» Валуева.

Аршавин за границей за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2012 год. Всего он провёл за лондонцев 144 матча, забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. В 2009 году форвард забил четыре мяча в матче с «Ливерпулем» (4:4).

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Последние четыре сезона он выигрывал с сине-бело-голубыми титул чемпиона России. В этом сезоне 33-летний форвард провёл за «Зенит» во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.