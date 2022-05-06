Стали известны убытки, которые понесёт «Зенит» из-за отстранения от Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, сообщает Metaratings. Напомним, что УЕФА исключил российские клубы из еврокубков в связи с санкциями на фоне ситуации в Украине.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22 и мог рассчитывать на участие в групповом раунде Лиги чемпионов. За само участие он получил бы базовый бонус в размере 15,6 миллиона евро. Также он получал 15,9 миллиона за «историю» и около 600 тысяч — выплаты за телетрансляции и маркетинг. Кроме того, за три домашних матча группового раунда «Зенит» мог бы заработать около 3-4 миллионов евро на билетах.

Таким образом, потери «Зенита» превышают 35 миллионов евро, и это в случае если бы клуб не прошёл дальше группового раунда и не попал в Лигу Европы.

Суммарно потери «сине-бело-голубых» превысят 20 процентов от выручки за сезон.