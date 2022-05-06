Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал предложение устроить чемпионский коридор для «Зенита». Петербуржцы стали чемпионами России в сезоне-2021/22, а в 29-м туре сыграют в этом статусе против «Спартака».

«Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение», — цитирует Sport24 Селихова.

Голкипер вспомнил сезон-2016/17, когда «Спартак» впервые с 2001 года завоевал чемпионский титул. Удалось это красно-белым так же, как и «Зениту» в этом году, в 27-м туре РПЛ. После этого «Спартак» провёл матчи с «Амкаром», «Ахматом» и «Арсеналом».

Чемпионский коридор подразумевает неофициальную церемонию, когда игроки команды выстраиваются в две шеренги и аплодируют сопернику, выигравшему титул.