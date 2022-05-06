Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в Открытом чемпионате Франции. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Ранее организаторы Уимблдонского турнира заявили, что в 2022 году не допустят до участия теннисистов из России и Беларуси.

«Даниил сыграет на «Ролан Гаррос», он готовится», — цитирует «РИА Новости» Тарпищева.

Ранее ATP и WTA допустили россиян и белорусов до турниров под своей эгидой под нейтральным флагом. Однако турниры «Большого шлема» проводят не ATP и WTA, и их организаторы могут устанавливать правила в индивидуальном порядке.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, уступая только Новаку Джоковичу. «Ролан Гаррос»-2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.