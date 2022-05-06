Молодёжная команда «Зенита» одержала крупную победу над «Динамо» в выездном матче 26-го тура Молодёжной лиги — 3:0. Голами у сине-бело-голубых отметились Илья Родионов (7-я минута), Владислав Саус (73-я) и Аким Белохонов (78-я).

«Зенит» выиграл в молодёжной лиге шесть матчей из последних семи. Команда занимает четвёртое место в таблице лиги с 49 очками после 26 игр. На 3 очка петербуржцев опережает «Локомотив», на 6 — «Ростов», на 13 — ЦСКА.

До конца сезона «Зениту» осталось провести два матча — дома против «Рубина» 13 мая и на выезде против «Крыльев Советов» 20 мая.