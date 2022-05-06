Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила апелляцию Сергея Карякина, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Российский гроссмейстер подал жалобу на шестимесячную дисквалификацию, которая была наложена на него в связи с публичной поддержкой действий российских властей в Украине.

Отмечается, что решение остаётся в силе, однако Карякин имеет право обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

В связи с дисквалификацией Карякин не сможет принять участие в турнире претендентов, который пройдёт с 16 июня по 7 июля. Победитель турнира сразится за мировую шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном.