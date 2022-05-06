Известный журналист Василий Уткин заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба испортил клубу празднование чемпионства. Речь идёт о победе сине-бело-голубых в сезоне-2020/21. Тогда на официальное награждение Дзюба нарядился в персонажа Дэдпула. По словам Уткина, «Зенит» из-за прав на персонажа не мог опубликовать часть снимков с ним в кадре.

«Клуб, который потратил достаточно большое количество денег на то, чтобы как-то обставить на стадионе это празднование, устроить салют, вручение призов, медалей, устроил там съёмку по этому поводу, не смог потом никак использовать эти кадры, ровно потому что права на образ Дэдпула принадлежат компании Marvel», — приводит слова Уткина «Петербургский дневник».

«Зенит» в этом сезоне вновь стал чемпионом России: в четвёртый раз подряд и восьмой в истории.