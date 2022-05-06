«Крылья Советов» разгромили «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу — 5:2.

После первого тайма счёт был равный — 1:1. На гол форварда самарцев Максима Глушенкова (22-я минута) бело-голубые ответили точным ударом Фабиана Бальбуэна (41-я). На 55-й минуте Владислав Сарвели вывел «Крылья» вперёд, на 71-й Глушенков оформил дубль. Три минуты спустя Владислав Грулёв отыграл один мяч, а на 81-й минуте Зиньковский забил четвёртый гол самарцев. Примечательно, что хавбек также записал на свой счёт два голевых паса. На 90+4 17-летний Сергей Пиняев. установил окончательный счёт встречи.

«Крылья Советов» догнали по очкам «Локомотив», но остались на седьмом месте в таблице. «Динамо» идёт вторым с 52 очками. По итогам тура его может догнать «Сочи», если победит 7 мая ЦСКА.

Напомним, что чемпионство себе обеспечил «Зенит» ещё в прошлом туре.