«Зенит» уступил УНИКСу в первом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 65:74. Счёт по четвертям: 10:20, 22:15, 9:19, 24:20.

Самым результативным игроком встречи стал игрок казанцев Марио Хезонья, набравший 27 очков и сделавший 11 подборов. На счету Лоренцо Брауна 10 очков. У «Зенита» самым результативным стал Билли Бэрон, отметившийся 17 очками. 15 очков на счету Джордана Лоида, 10 — у Александра Поитресса.

Вторая игра серии до трёх побед пройдёт в Санкт-Петербурге 8 мая. Третий матч состоится в Казани 11 мая.

В другом полуфинале Лиги ВТБ ЦСКА выиграл первый матч у «Локомотива-Кубани» со счётом 93:90.