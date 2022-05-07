Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о переходе своей бывшей подопечной Софьи Самоделкиной в группу Светланы Соколовской. О переходе Самоделкиной стало известно в середине апреля.

«Мы стараемся двигаться к той планке, что устанавливает спортсмен… К сожалению, не всегда дотягиваем! — написал Давыдов в соцсетях. — Шаг за шагом: от двойного прыжка до четверного! И, возможно, когда-нибудь уровень условий и профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград!»

Также тренер подчеркнул, что желает удачи всем подопечным, как нынешним, так и бывшим, и каждый вправе сам выбирать, с кем ему работать для достижния результата.

Соколовская работает с олимпийским чемпионом-2022 в командном турнире Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы Александром Самариным.

Самоделкина — призёр этапов «Гран-при» среди юниоров, а также выигрывала этапы Кубка России. На чемпионате России в сезоне-2021/22 фигуристка заняла пятое место, уступив только будущим участницам Олимпиады Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камле Валиевой, а также Аделии Петросян.