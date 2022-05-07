«Торонто» выиграл у «Тампа-Бэй» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:2. После первого периода «Мэйпл Ливз» вели 2:0 благодаря броскам Моргана Райлли (5-я минута) и Колина Блэквелла (10-я). Голевой пас на Блэквелла отдал Илья Любушкин.

Во втором периоде команды обменялись голами: Давид Кампф забросил третью шайбу «Торонто» (26-я), на что ответил голом Росс Колтон с передачи Михаила Сергачёва (32-я).

В третьем периоде Онджей Палат сократил отставание до минимума (46-я), после чего форвард «Торонто» Илья Михеев оформил дубль, дважды поразив пустые ворота на 59-й и 60-й минутах.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34.

«Торонто» повёл в серии 2-1 (5:0, 3:5, 5:2), четвёртая игра пройдёт 9 мая на площадке «Тампы».