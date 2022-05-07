«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:1. В составе «Уайлд» отличились Джордан Гринуэй (1-я минута), Кирилл Капризов (3-я), Марк Цуккарелло (28-я), Джоэл Эрикссон (41-я) и Йонас Бродин (53-я). «Блюз» ответили броском Райана О’Райлли (43-я).
Капризов, помимо гола, также отметился результативной передачей на Цуккарелло.
В составе «Сент-Луиса» на лёд вышли россияне Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко.
«Миннесота» повела в серии 2-1 (0:4, 6:2, 5:1). Четвёртая встреча состоится на льду «Сент-Луиса» 8 мая.