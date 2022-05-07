Сегодня, 7 мая, «Зенит» сыграет в матче 28-го тура чемпионата России по футболу против «Химок». Игра состоится на «Газпром Арене» и стартует в 16:30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые выйдут на игру уже в статусе чемпионов России. Четвёртый чемпионский титул подряд «Зенит» завоевал в 27-м туре, победив «Локомотив» 3:1. «Химки» после 27 игр идут на 12-м месте в таблице с 29 очками.

В игре не примет участия вратарь «Зенита» Станислав Крицюк, под вопросом и участие другого голкипера Михаила Кержакова. Также не смогут сыграть Деян Ловрен и Вячеслав Караваев. В составе «Химок» игру точно пропустит Эльмир Набиуллин, под вопросом и участие бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

В первом круге «Зенит» победил «Химки» на выезде в первом туре 3:1.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ уже 16 матчей и выиграл четыре последних. «Химки» также могут похвастаться беспроигрышной серией из семи игр.