Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с турнира в Мадриде. В четвертьфинальном матче россиянин, «посеянный» под номером 6, проиграл четвёртому «сеяному» Стефаносу Циципасу из Греции.

Матч длился 2 часа 1 минуту и завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Циципаса. Теннисисты взяли друг у друга по две подачи. Циципас 10 раз подавал навлет, Рублёв — 5. На счету Рублёва пять двойных ошибок против одной у соперника.

В полуфинале Циципас встретится со второй ракеткой турнира, представителем Германии Александром Зверевым.

В другом полуфинале сыграют лидер мирового рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии и седьмой номер «посева» Карлос Алькарас из Испании.