Нападающий Иван Сергеев назван лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля. В голосовании болельщиков форвард набрал 30% голосов. В первую тройку вошли бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо.

26-летний Сергеев провёл в апреле пять матчей, забил 3 мяча и отдал голевой пас.

30 апреля «Зенит» обеспечил себе титул чемпиона России, обыграв «Локомотив» 3:1. Сергеев забил три гола, но два их них были отменены решением ВАР.

Сергеев перешёл в «Зенит» зимой из «Крыльев Советов». За сине-бело-голубых он провёл на данный момент 10 игр, забил 4 мяча и отдал 2 результативных паса.