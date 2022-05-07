Михаил Шашилов сообщил, что больше не является старшим тренером женской сборной России. Причиной стало введение концепции тренеров групп.

«Я больше не старший тренер сборной. А зачем мне эта должность? Предыдущая идея была под Олимпиаду, — цитирует «Матч ТВ» Шашилова. — Худо-бедно что-то получилось, что-то – нет. Страна была с медалями, и слава богу».

Шашилову 63 года, он возглавил женскую сборную России перед стартом сезона-2020/21. На Олимпиаде в Пекине подопечные Шашилова взяли серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной эстафете.