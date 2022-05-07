Стали известны подробности переговоров нападающего Артёма Дзюбы и «Црвены Звезды». Как сообщает «Матч ТВ», клуб из Белграда предлагает 33-летнему форварду контракт по схеме «1+1» (1 год плюс возможность автоматического продления контракта ещё на год).

Летом контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает и до сих пор не был продлён. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Форвард защищает цвета сине-бело-голубых с 2015 года. Последние четыре сезона он выигрывал с сине-бело-голубыми титул чемпиона России.