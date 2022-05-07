В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» стартовал матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Химками». Сине-бело-голубые вышли на игру уже в статусе чемпионов России. Встреча станет для них последней домашней в сезоне-2021/22.

Четвёртый чемпионский титул подряд «Зенит» завоевал в 27-м туре, победив «Локомотив» 3:1. «Химки» после 27 игр идут на 12-м месте в таблице с 29 очками.

Команды выпустили на поле следующие составы:

«Зенит»: Одоевский — Сутормин, Алип, Сантос, Круговой — Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Сергеев, Юри Алберто.

«Химки»: Лантратов — Главчич, Григалава, Волков, Тихий, Идову — Магомедов, Глушаков — Кухарчук, Садыгов — Руденко.

Голкипер петербуржцев Михаил Кержаков не попал в заявку на матч из-за травмы. Артём Дзюба начал встречу в запасе.