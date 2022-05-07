Российский фигурист Евгений Семененко примет участие в шоу Ильи Авербуха, сообщает «РИА Новости». По словам спортсмена, он покажет короткую программу будущего сезона под композицию «Адажио Альбинони».

Семененко 16 апреля сильно ударился головой о лёд, пытаясь выполнить четверной прыжок на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Он покинул каток на носилках, врачи диагностировали ему сотрясение мозга. 25 апреля фигурист вышел из больницы, а 3 мая приступил к тренировкам.

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022.. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.