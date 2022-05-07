«Зенит» победил «Химки» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте провёл Иван Сергеев с передачи Юри Алберто.

Команды играли в следующих составах:

«Зенит»: Одоевский — Сутормин, Алип, Сантос (Адамов, 61), Круговой — Малком (Оздоев, 62), Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Клаудиньо — Сергеев (Дзюба, 72), Юри Алберто (Ерохин, 72).

«Химки»: Лантратов — Главчич (Юран, 46), Григалава, Волков, Тихий, Идову — Магомедов (Жирков, 73), Глушаков — Кухарчук, Садыгов (Анван, 46) — Руденко (Жумабеков, 80).

«Зенит» вышел на матч уже в статусе чемпиона России. Четвёртый чемпионский титул подряд клуб завоевал в 27-м туре, победив «Локомотив» 3:1. «Химки» после 27 игр идут на 12-м месте в таблице с 29 очками.

Игра стала для «Зенита» последней в сезоне.