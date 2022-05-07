«Вашингтон» одержал крупную победу над «Флоридой» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 6:1. Счёт открыли «Пантерз» на третьей минуте — отличился Джонатан Юбердо. После этого забивал только «Вашингтон».

За 26 секунд до конца первого периода Ти Джей Оши сравнял счёт с передачи Александра Овечкина. На 30-й Маркуй Йоханссон вывел «Кэпиталз» вперёд. На 39-й Тревор ван Римсдик забросил третью шайбу, на 51-й Овечкин забил сам, реализовав большинство, на 56-й отличился Джон Карлсон, а на 60-й — Гарнет Хэтуэй.

Два других российских легионера «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

Ворота обеих команд защищали россияне. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 30, его визави Сергей Бобровский — 25 из 30.

«Вашингтон» повёл в серии 2-1 (4:2, 1:5, 6:1). Четвёртая игра серии пройдёт 10 мая.