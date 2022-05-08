«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4. После первого периода «Пингвинз» вели 4:1. Голами у них отметились Брок Макгинн (2-я минута), Джефф Картер (9-я), Эван Родригес (11-я и 16-я). У «Рейнджерс» отличился Каапо Какко (6-я).

После перерыва российский голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин уступил место на льду соотечественнику Александру Георгиеву. После этого «Рейнджерс» смогли сравнять счёт. Во втором периоде за них забили Фрэнк Ватрано (27-я), россиянин Артемий Панарин (28-я) и Эндрю Копп (36-я).

Однако в третьем периоде «Питтсбург» забил ещё трижды: отличились Дантон Хайнен (52-я), Джейк Гентцель (58-я) и Джефф Картер (59-я). Последние две шайбы были заброшены в пустые ворота.

Шестёркин в результате отразил 11 бросков из 15, Георгиев — 19 из 20. Российский форвард «Пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.

«Питтсбург» повёл в серии 2-1 (4:3, 2:5, 7:4). Четвёртая игра состоится на их льду 10 мая.