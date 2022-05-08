Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко покинул Россию, сообщает «Футбол 24». Последние годы экс-футболист проживал в Москве, однако, по данным источника, сейчас он не хочет иметь ничего общего с Россией.

Калиниченко перешёл в «Спартак» из «Днепра» в 2000 году. Он выиграл с красно-белыми два чемпионата и Кубок России, а в 2008-м вернулся в «Днепр». С 2019 по 2020 год он входил в тренерский штаб «Родины».

Всего за «Спартак» Калиниченко провел 196 матчей и забил 32 мяча.