Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в аварию, сообщает фанатское объединение клуба «Фратрия» в социальных сетях. Автобус ехал по трассе Миасс — Карабаш, в нём находились 15 поклонников клуба. Один из них погиб.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Матч 28-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» состоялся 7 мая в Екатеринбурге, красно-белые выиграли 3:1 и поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ, обезопасив себя от стыковых матчей.