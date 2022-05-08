«Зенит-2» одержал победу в матче с молодёжкой «Чертаново» в матче 6-го тура 2-го раунда ФНЛ-2 в группе 2. Счёт игры — 3:2 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит-2» открыл счёт на 3-й минуте: мяч в свои ворота срезал Андрей Захаров. На 37-й Егор Панков забил ответный гол, а на 43-й Александр Конев вывел «Чертаново» вперёд. В промежутке между двумя голами гостей «Зенит-2» остался в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Дмитрий Сергеев.

В концовке встречи сперва Кирилл Столбов на 80-й минуте снова сделал счёт равным, а через две минуты Илья Вахания забил победный мяч.

«Зенит-2» поднялся на третье место нижней подгруппы и оторвался от зоны вылета из профессионального дивизиона на 7 очков.