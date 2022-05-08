«Зенит» обыграл УНИКС во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 76:67. Счёт по четвертям: 21:15, 19:18, 20:14, 16:20.

Самым результативным игроком встречи стал Лоренцо Браун из УНИКСа, набравший 25 очков. У «Зенита» больше всех баллов результативности набрал Билли Бэрон — 18. Помимо него, за 10 очков в составе петербуржцев вышли Джордан Лойд (17), Алекс Пойтресс (12) и Джордан Мики (11). У УНИКСа 13 очков набрал Марио Хезонья.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене». «Зенит» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья встреча состоится в Казани 11 мая.

В другом полуфинале ЦСКА выигрывает у «Локомотива-Кубани» 2-0.