Бывший главный тренер сборных России и Болгарии Александр Касперович возглавил сборную Санкт-Петербурга по биатлону. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева.

«Александр Владимирович Касперович работает в Федерации Санкт-Петербурга по биатлону, он помогает формировать сборную Санкт-Петербурга. Активно включился в процесс, у него колоссальный опыт, он знает всех тренеров и спортсменов», – сказал Васильев.

Предыдущим местом работы Касперовича была сборная Болгарии, которую он возглавлял с июня 2020 по апрель 2022 года. Кроме того, Касперович тренирует двукратного бронзового призёра Игр в Пекине Александра Логинова.