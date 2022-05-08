Тренер Татьяна Мишина высоко оценила работу Елизаветы Туткамышевой на сборах в Армении. На днях появилась информация, что 25-летняя фигуристка во время тренировки в Ереване чисто исполнила четверной тулуп.

«Она его прыгала и раньше. Сейчас восстановила свой четверной тулуп. Она в хорошей форме и выложила замечательный четверной! — цитирует Sport24 Мишину. — За Лизу можно только порадоваться! Она идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку. Я была очень рада, увидев это!»

Туктамышевой 25 лет. На её счету победа на чемпионате России-2013, золотые медали чемпионата мира, Европы и финала Гран-при в сезоне-2014/15, а также ряд других достижений, включая серебро ЧМ-2021.