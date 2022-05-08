Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили, что состоят в отношениях. Оба спортсмена выложили в социальных сетях совместные фото, добавив эмодзи «сердечко».

Трусова и Кондратюк вместе отдыхают в Дубае. На днях один из болельщиков заснял их на море, держащимися за руки, а Ева Уварова, подруга ещё одной фигуристки Камилы Валиевой, подтвердила, что они состоят в отношениях.

Кондратюку 18 лет, в сезоне-2021/22 он выиграл чемпионат России и чемпионат Европы, а также Олимпиаду-2022 в командном турнире.

Трусовой 17 лет, она в сезоне-2021/22 взяла серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире исполнила пять четверных прыжков.