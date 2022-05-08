Регбист сборной Самоа Келли Меафуа трагически погиб в возрасте 32 лет, сообщает сайт французского клуба «Монтобан». Спортсмен праздновал в одном из баров Франции окончание сезона. После того, как он покинул заведение вместе с одноклубником, он решил прыгнуть с моста в реку на реке Тарн.

Партнёр по команде попытался спасти его, но не смог и сам угодил в больницу из-за переохлаждения.

У 32-летнего Меафуа остались жена и ребёнок.

«Клуб потрясен этой трагедией и сейчас мыслями с женой, ребенком, товарищами по команде и в целом со всеми фанатами клуба. Келли был игроком, которого все очень ценили, он всех заражал своей жизнерадостностью», — говорится в сообщении клуба.