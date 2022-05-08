Нападающий СКА Андрей Кузьменко ведёт переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, сообщает Sportsnet.ca. По данным источника, речь идёт о «Каролине», «Нэшвилле» и «Вегасе». Кроме того, интерес к нему проявляют «Эдмонтон» и «Ванкувер».

Окончательное решение по своей дальнейшей карьере Кузьменко примет в ближайший месяц.

В сезоне-2021/22 Кузьменко провёл 61 матч в составе СКА, набрав в общей сложности 67 (27+40) очков. Он включён в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ вместе с одноклубником Антоном Бурдасовым и форвардом «Динамо» (летом перешёл в «Ак Барс») Вадимом Шипачёвым.

В составе всех клубов, с которыми ведёт переговоры Кузьменко, есть россияне: Андрей Свечников, Пётр Кочетков («Каролина»), Яков Тренин («Нэшвилл»), Евгений Дадонов, Даниил Мированов, Павел Дорофеев («Вегас»).