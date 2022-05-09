Российский гимнаст Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади. Спортсмен является начальником генштаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В этом статусе он возглавил расчёт Юнармии на параде.

Нагорному 25 лет. Он выиграл золото Олимпиады-2020, трижды побеждал на чемпионате мира-2019, восемь раз выигрывал чемпионат Европы и брал серебро Игр-2016.

Юнармия была создана в 2016 году, соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых сил России, ЦСКА (в лице его заместителя Светланы Хоркиной), а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин. Нагорный возглавил генштаб Юнармии в декабре 2020 года.