Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству голов в одном раунде Кубка Стэнли. Форвард забросил шайбу в четвёртом матче первого раунда плей-офф против «Сент-Луиса». Для россиянина она стала пятой в розыгрыше. Ранее по пять шайб за один раунд у «Уайлд» забрасывали Мариан Габорик и Уэс Уолз в 2003 году.

Несмотря на гол Капризова, «Миннесота» проиграла 2:5. В составе «Сент-Луиса» голевым пасом отметился Павел Бучневич. Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Алексей Торопченко очков не набрали.

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 2-2 (4:0, 2:6, 1:5, 5:2). Пятый матч серии состоится на площадке «Миннесоты» 11 мая.