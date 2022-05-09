Опубликован обновлённый рейтинг ATP. По сравнению с предыдущей неделей изменений в первой пятёрке не произошло. Лидирует с 8260 очками по-прежнему серб Новак Джокович. Вторым идёт россиянин Даниил Медведев (7990 очков). В топ-5 входят представитель Германии Александр Зверев (7020), испанец Рафаэль Надаль (6435) и грек Стефанос Циципас (5750).

На шестое место с девятого поднялся Карлос Алькарас из Испании (4773), россиянин Андрей Рублёв поднялся на седьмую строчку с восьмой (4115), итальянец Маттео Берреттини, напротив, потерял две позиции и опустился с шестого места на восьмое (3895). Девятым стал Феликс Оже-Альяссим из Канады (3760), а десятку замыкает Каспер Рууд из Норвегии (3760).

В топ-50 входят ещё два российских теннисиста: Карен Хачанов поднялся с 26-го места на 24-е (1620), а Аслан Карацев опустился с 34-го на 35-е (1173).