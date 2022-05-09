Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата «Формулы-1» «Гран-при Майами». Второе и третье место заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, отставшие, соответственно, на 3,786 и 8,299.
Четвёртый результат показал партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес (отставание — 10,638).
Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон стали пятым и шестым.
В общем зачёте сезона действующий чемпион Ферстаппен остался на втором месте с 85 очками. Лидирует Шарль Леклер (104 очка), тройку замыкает Серхио Перес (66).