«Тампа-Бэй» одолела «Торонто» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:3. После первого периода «Лайтнинг» вели 3:0. Голами отметились Стивен Стэмкос (2-я минута), Пьер-Эдуар Белльмар (6-я) и Патрик Марун (8-я). Голевой пас Стэмкосу отдал Никита Кучеров, Маруну — Михаил Сергачёв.

Во втором периоде «Тампа» забросила ещё две шайбы: отличились Росс Колтон (24-я) и Кори Перри (26-я). В эпизоде с голом Перри Кучеров отдал ещё одну голевую передачу.

В третьем периоде «Тампа» смогла отыграть две шайбы: дубль оформил Уильям Нюландер (43-я и 53-я). Затем Онджей Палат поразил пустые ворота (55-я), сделав счёт 6:2. Через минуту Джейк Маззин снова сократил отставание, а на 58-й минуте Росс Колтон оформил дубль, также забив в пустые ворота.

Российские хоккеисты «Торонто» Илья Любушкин и Илья Михеев очков не набрали. Ворота «Лайтнинг» защищал Андрей Василевский, который отразил 22 броска из 25.

«Тампа» сравняла счёт в серии — 2-2 (0:5, 5:3, 2:5, 7:3). Пятая игра серии пройдёт на льду «Торонто» 11 мая.