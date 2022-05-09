Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на этой неделе улетит из России в США, сообщает The Skating Lesson. Планируется, что специалист посетит конькобежный клуб Бостона, где занимается её дочь Диана Дэвис.

Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сейчас работает над новой программой под руководством хореографа Бенуа Ришо.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/22 взяли серебро чемпионата России и приняли участие в Олимпийских играх в Пекине. Также на их счету бронза ЧР среди юниоров и победа в финале юниорского Кубка страны.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. В сезоне-2021/22 три её ученицы — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли весь пьедестал на чемпионатах России и Европы. Кроме того, Щербакова и Трусова взяли золото и серебро Олимпийских игр в индивидуальном турнире, а Валиева стала олимпийской чемпионкой в команде.