Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый на профессиональном ринге Флойд Мейвезер заработал крупную сумму денег на победе россиянина Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом из Мексики.

В своих соцсетях Флойд выложил фото купона ставки на российского боксёра. Коэффициент на победу Бивола составлял 5,25. Флойд поставил на него 10 тысяч долларов и заработал, таким образом, 52500.

Мейвезер провёл на профессиональном ринге 50 боёв и во всех одержал победы.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей — все дали счёт 115:113. Россиянин защитил пояс чемпиона WBA Super, одержав 20-ю победу в 20 поединках. Альварес до этого потерпел лишь одно поражение в 60 поединках, причём как раз от Мейвезера в 2013 году.