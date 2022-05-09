Петербургский «Зенит» не смог выйти в финал чемпионата России по волейболу. В матче 1/2 финала сине-бело-голубые проиграли московскому «Динамо» 1:3. Счёт по сетам — 21:25, 18:25, 25:19, 23:25.

Вторую путёвку в финал разыграют «Зенит-Казань» и «Локомотив» из Новосибирска.

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» встречались в финале чемпионата России в прошлом сезоне, тогда москвичи также победили 3:1.

«Локомотив» Новосибирск — чемпион России позапрошлого сезона, причём тогда сибиряки в полуфинале как раз одолели «Зенит-Казань».

Казаниский же «Зенит» побеждал в чемпионате рекордные 10 раз, последний — в 2018 году.