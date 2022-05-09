Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой запрещён въезд в Латвию. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Решение принято на основании иммиграционного закона, запрет продлится неопределённое время.

Помимо Винер-Усмановой, в список попали певец Филипп Киркоров и эстрадный артист Владимир Винокур.

Ирина Винер-Усманова с начала девяностых работает с ведущими гимнастками сборной России и воспитала олимпийских чемпионок Юлию Барсукову, Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун и многих других известных гимнасток. Федерацию художественной гимнастики она возглавляет с 2008 года.