Международная федерация тенниса (ITF) официально отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в командных турнирах. Организация ратифицировала постановление 1 марта 2022 года.

Таким образом, россияне и белорусы не смогут выступать в турнирах национальных федераций, однако по-прежнему имеют право участвовать в индивидуальных соревнованиях ITF.

Кроме того, главные теннисные ассоциации у мужчин и женщин — ATP и WTA — допускают спортсменов до участия в своих турнирах в нейтральном статусе.

При этом турниры «Большого шлема» не принадлежат ATP, WTA и ITF и устанавливают свои правила самостоятельно. Так организаторы Уимблдона-2022 отстранили россиян и белорусов от участия в турнире, а организаторы «Ролан Гарроса», напротив, допустили.